Anche il mercato coperto di Ventimiglia patisce la zona 'arancio' e l'assenza di francesi (Foto)

La situazione del mercato coperto di Ventimiglia, come presumibile, non è certamente delle migliori. Pochi clienti, ritmi rallentati e banchi colmi di prodotti invenduti.

Non sono solo i commercianti del mercato settimanale (scesi in piazza lo scorso venerdì per protestare rinunciando di fatto alla giornata di lavoro) a subire gli effetti della pandemia, ma anche, a livello locale, le attività che quotidianamente aprono i battenti ai potenziali consumatori andando in contro a quello che è lo stesso tragico destino, a questo punto, anche di tutti gli altri venditori e delle attività collaterali al mercato quali bar, caffetterie e ristoranti.

Il decreto che vede la Liguria nuovamente 'arancione', nell'estremo ponente ormai da tempo, addizionato a quanto accade nella vicina Francia, che vive un momento particolarmente difficile dovuto alla pandemia, continua ad indebolire l'economia della riviera. Le stradine del mercato vuote in cui si sentono solo le voci dei venditori non è altro che l'ennesimo scorcio di un ponente in affanno dipinto dai colori del virus.