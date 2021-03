Sanremo: nessun aumento di contagi dopo la settimana del Festival, Biancheri “Qualcuno voleva strumentalizzare, ma siamo stati un modello”

La quinta commissione dedicata al piano vaccinale è stata occasione, per il sindaco Alberto Biancheri, di fare il punto della situazione a qualche giorno dalla chiusura del 71° Festival. Alcuni detrattori, convinti difensori della teoria secondo la quale sarebbe stato meglio non fare la 71ª edizione, avevano pronosticato un’impennata dei contagi per via delle presenze in città, circostanza che non solo non si è verificata, ma grazie alle norme in vigore il Ponente ha anche visto un miglioramento dei dati.

Il sindaco Biancheri lo ha detto a gran voce in chiusura di commissione: “I dati confermano che il Festival non ha creato problemi sui numeri dei postivi grazie all’ottimo lavoro riconosciuto da tutti, dalla Rai ai giornalisti ai discografici tutti hanno fatto i complimenti ad Asl per come ha gestito 5.850 tamponi in una settimana. Siamo stati un modello da esportare e copiare”.

“Grazie alla Asl siamo riusciti a fare un Festival senza problematiche anche se qualcuno ha voluto strumentalizzare” ha concluso il sindaco.