Ventimiglia: ‘querelle su ciclabile’ e lungomare a sbalzo, il pensiero di Alternativa Intemelia

“Come hanno già detto i compagni del Pd di Ventimiglia, la contestata ciclabile a sbalzo continua a darci argomenti di discussione..”. Ad intervenire sull’argomento è il gruppo ‘Alternativa Intemelia’ che spiega: “Infatti dopo le palme incementate ora tocca agli attraversamenti. Abbiamo notato che si sono dimenticati per i 300 m già costruiti di pista ciclabile di inserire i passaggi pedonali con l'adeguata segnaletica orizzontale, ma soprattutto di predisporre le discese per i disabili o per i passeggini; vorremmo ricordare che a metà di quel tratto di passeggiata ci sono i giochi del ‘Corsaro Nero’ quindi sarebbe stato sufficiente attenersi agli attraversamenti già esistenti".

"Alcuni potrebbero dire che è un piccolo errore di progettazione, ma non è vero, è un errore di metodo, come lo è stato per le povere palme. Probabilmente l'amministrazione soffre di ‘cementificazione precoce’, ma non si rende conto che per i vari settori dovrebbe consultarsi con del personale altamente ‘qualificato’; ad esempio, se si dovessero dislocare o potare degli alberi l’amministrazione dovrebbe avvalersi di un agronomo, se volesse sviluppare un qualsiasi progetto dovrà farlo valutare alla commissione P.E.B.A (piani di eliminazione delle barriere architettoniche) che da quando è stata rinnovata in pratica non è stata MAI consultata e dato che nel prossimo consiglio comunale si parlerà di questi temi, il metodo di consultare persone più esperte o del settore si potrebbe allargare anche ai ‘regolamenti’ amministrativi".

"Un altro esempio che ci viene in mente potrebbe essere su un determinato regolamento per i dehor delle attività ventimigliesi o più in generale del commercio cittadino: dove prima dovrebbe essere giusto, logico ed anche educato che si faccia partecipe delle scelte prese anche alle associazioni di categoria. Per concludere chiediamo a questa amministrazione, come ha ricordato ai cittadini durante la campagna elettorale delle ultime amministrative cittadine, di essere attenta a questi ‘particolari’”.