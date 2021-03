Abolizione canone Rai per strutture turistiche ricettive e pubblici esercizi, la soddisfazione di Conesercenti

Il Decreto Sostegni, se pur assolutamente insufficiente per i ristori alle imprese del settore, ha decretato l’abolizione di una gabella ingiusta in epoca di pandemia: canone Rai per strutture turistiche ricettive e pubblici esercizi.

“Finalmente - interviene Ino Bonello presidente provinciale di Confesercenti - a Roma hanno ascoltato il nostro grido di soccorso. Erano tenuti a versare il canone Rai speciale gli esercenti che detengono uno o più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare“.

“La pandemia - aggiunge Roberta Minutolo presidente provinciale di Aigo Confesercenti - ha costretto alla chiusura delle nostre attività, ma ci ha obbligato al pagamento del canone speciale per le televisioni nelle nostre strutture. Da mesi ne chiediamo l’abolizione. Oggi possiamo dirci: ce l’abbiamo fatta”

“Una gabella ingiusta e punitiva - conclude Scibilia Sergio - segretario provinciale di Confesercenti- è stata finalmente eliminata. Migliaia di esercizi in tutta Italia, quale che sia la loro attività – ristoranti stellati, piccoli bar, hotel prestigiosi o pizzerie di quartiere – vengono accumunati dal pagamento del canone Rai perché possiedono apparecchi radiofonici e televisivi. Lo stato prevede spese diverse per i pubblici esercizi rispetto a quelle sostenute dalle famiglie italiane. Gli operatori la sentivano come una presa in giro, come un furto legalizzato da parte dello Stato che ti obbligava a pagare una tassa sul non lavoro. Una piccola vittoria delle associazioni di categoria, un segnale importante in un momento difficile”.