Whatsapp, Facebook e Instagram bloccati dalle 18.30: social network e messaggistica in down

Dalle 18.30 di oggi pomeriggio non funzionano più i social network della ‘famiglia’ Zuckerberg. Sono infatti bloccati in tutta Europa Facebook, Instagram e WhatsApp.

Molte le segnalazioni anche dalla nostra provincia con gli utenti non possono inviare e ricevere messaggi di qualsiasi tipo, ma si riscontrano problemi anche nella pubblicazione di post su Facebook e Instagram.

Non si conoscono al momento le cause e, con questo nostro articolo vogliamo tranquillizzare chi, al momento, non riesce a scambiare messaggi.