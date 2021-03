Sanremo: da oggi alla concattedrale di San Siro suona il nuovo organo intitolato alla memoria di don Giovanni Battista Vento (Foto e video)

Hanno risuonato questa mattina le le prime note del nuovissimo organo della concattedrale di San Siro. Le sapienti mani del maestro Andrea Verrando hanno allietato con l’attesa per la messa di San Giuseppe con l’elevazione musicale che ha visto la partecipazione dei sacerdoti e del Vescovo della Diocesi Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta.

Concepito come strumento per la musica non solo sacra, ma anche liturgica, il nuovo organo è opera di Michele Palazzotto, architetto e progettista direttore tecnico della Curia diocesana. Almeno due anni di progettazione e 8 mesi di lavori con la struttura metallica realizzata da Pietro Manzi (i ‘piedi’ della struttura si inseriscono nella pavimentazione della chiesa andando in profondità per ben 11 metri) e lo strumento costruito dal maestro Pietro Corna. La ditta ‘CP impianti elettrici’ di Fabio Coccoluto ha invece curato il sistema di illuminazione della cantoria e dell’organo.

L’architetto Palazzotto nel disegnare le linee del nuovo organo ha voluto riprendere le linee del luogo che lo ospita per ribadire la simbologia e la sintassi simbolica sacra con la forma dell’arco riproposta inversa, iconografia che rimanda all’eternità di Dio.

Per la realizzazione è stato utilizzato anche il materiale fonico proveniente da uno strumento dismesso (un organo Anton Feith e che si trovava nella chiesa di San Dionisio a Elsen, in Germania) donato dal parroco emerito Mons. Can. Alvise Lanteri in memoria della mamma Anna Maria.

L’opera è stata realizzata grazie al lascito testamentario di don Giovanni Battista Vento al quale oggi lo strumento è stato intitolato.