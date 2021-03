Sanremo: annullata dal Tar la disdetta del Comune per la convenzione Taxi con Ospedaletti

Il Tar della Liguria ha annullato la disdetta del Comune di Sanremo, per la convenzione tra i comuni della città dei fiori e Ospedaletti, per la gestione unificata del servizio di taxi.

I ricorso al Tar è stato presentato Franco Ranalli, Marco Addis, Roberto Conrieri e Alessandro Ricci, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Spitali, per conto della Confartigianato della Provincia di Imperia, non costituita in giudizio.

I titolari delle licenze di taxi rilasciate dal Comune di Ospedaletti, avevano infatti impugnato la comunicazione del Sindaco di Sanremo del 23 novembre scorso, in relazione alla disdetta dalla convenzione tra i due enti per la gestione unificata del servizio di taxi, chiedendo la concessione della tutela cautelare.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione Seconda), ha condannato il Comune di Sanremo al pagamento delle spese processuali ed ora la decisione sulla convenzione dovrà ritornare in Consiglio.

(Sotto la sentenza)