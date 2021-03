Sanremo: il Casinò mette a disposizione il Teatro dell'Opera per la vaccinazione anti Covid-19

Il Casinò di Sanremo si è reso disponibile, con una lettera ufficiale all’Asl 1 Imperiese, per offrire alcuni propri spazi per la vaccinazione anti Covid-19.

Come è noto sono al momento tre gli spazi utilizzati in provincia per la vaccinazione (oltre ad alcuni nei piccoli centri dell’entroterra) ma manca al momento la città più grande e più importante della provincia. Il Casinò matuziano, che ricordiamo è chiuso dal 26 ottobre (ad eccezione dell’allestimento per le sale stampa del Festival e per ‘Sanremo Giovani’, ha comunicato l'Azienda la propria disponibilità, nel quadro della campagna nazionale avviata da Confindustria per la mappatura sul territorio nazionale, degli spazi aziendali che potrebbero arricchire la rete dei luoghi in cui è possibile svolgere le pratiche vaccinali.

Qualora la candidatura venisse accolta, il Casinò metterebbe a disposizione il Teatro dell'Opera e i propri presidi per l'effettuazione della vaccinazione, sia per i propri dipendenti che per i cittadini, ritenendo prioritario procedere alla copertura più ampia possibile della popolazione, nella maniera più rapida ed efficiente, per sconfiggere la pandemia, ridurre drasticamente il tragico bilancio di vittime e consentire la più veloce e solida ripresa delle attività economiche, del lavoro e del reddito.