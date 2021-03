L’Università telematica Pegaso apre le proprie porte ai dipendenti della Ferrero Italia

Interessa tutti i dipendenti della Ferrero Italia nelle sue sedi presenti nel territorio nazionale l’accordo di collaborazione che l’Università Pegaso ha appena sottoscritto con l’Azienda.

A promuovere l’intesa, siglata nei giorni scorsi presso la sede dell’industria dolciaria, i massimi vertici dell’ateneo telematico. Una realtà che, con le sue 90 sedi e i suoi oltre 130 mila iscritti, rappresenta la più grande realtà universitaria italiana, ora impegnata a garantire condizioni di favore ai collaboratori Ferrero che vogliano accedere all’articolata gamma di proposte che ne caratterizzano l’offerta tra corsi di laurea, master e formazione continua.

"Quella avviata con la Ferrero Italia è una collaborazione che ci riempie di orgoglio, tali sono l’importanza e il prestigio nazionale di questa primaria eccellenza della nostra industria", dichiarano il professore Carmine e il dottor Vincenzo Maffettone, responsabili delle sedi Pegaso per le province di Cuneo e Imperia –. Siamo grati per la possibilità di poter legare il nostro nome a quello che rappresenta un patrimonio dell’intero Paese, oltreché una ragione d’orgoglio per il territorio albese".

"Esprimiamo – continuano – apprezzamento e riconoscenza alla Ferrero Italia, che con l’accordo sottoscritto consente ai proprio dipendenti interessati di intraprendere percorsi accademici a costi agevolati".

"L’Università Pegaso utilizza la grande conquista dell’ingegno rappresentata dal web non già per sostituire o banalizzare lo studio, ma per supportarlo e agevolarlo con strumenti che consentono di conciliarlo al lavoro".

Per maggiori informazioni circa al ventaglio di proposte formative Pegaso e le speciali condizioni ora riservate ai collaboratori Ferrero Italia è possibile rivolgersi presso la sede di Alba dell’università telematica tramite la segreteria studenti di piazza Michele Ferrero 5 (tel. 0173/209.209, e mail infosedealba@unipegaso.it).