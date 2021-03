Aggressione di cinque extracomunitari, questo pomeriggio in passeggiata Oberdan a Ventimiglia, ai danni di un loro connazionale per motivi ancora al vaglio degli inquirenti.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le forze dell’ordine. I cinque sono stati bloccati dalla Polizia e portati in Commissariato per essere ascoltati. Due i feriti, in modo lieve.