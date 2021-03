Dalla Costa Azzurra: iniziano i vaccini nelle farmacie, attesa per l'eventuale nuovo lock down nel weekend

Nel giorno più difficile per il vaccino AstraZeneca e mentre Germania, Francia e Italia sospendono la somministrazione in attesa del pronunciamento dell’Agenzia Europea del Farmaco, nel Dipartimento delle Alpi Marittime, uno di quelli posti ‘sotto sorveglianza’ per l’alta percentuale di infezioni, parte il servizio di vaccinazione in farmacia.

Non è semplicissimo, nel senso che i farmacisti hanno ricevuto, al momento, pochi vaccini, per lo più una decina di dosi, ma il sistema, sia pure lentamente, si sta avviando e questa è una buona notizia per la capillarità delle farmacie su tutto il territorio. Al momento i vaccini a disposizione sono esclusivamente quelli di AstraZeneca, più semplice a conservarsi, poi la gamma è desinata ad ampliarsi. Non è nemmeno necessaria la ricetta, i farmacisti sono eccezionalmente autorizzati alla prescrizione, occorre presentare la ‘carte vitale’, la tessera sanitaria francese.

Prioritariamente i farmacisti potranno vaccinare le persone di età superiore a 75 anni o a 50 anni se affetti da patologie, ma il decreto pubblicato in data 5 marzo prevede, in forma estensiva, che i farmacisti possano prescrivere il vaccino a qualsiasi persona ad eccezione di quelle affette da problemi connessi con la coagulazione del sangue ed alle donne in gravidanza. I farmacisti potranno altresì vaccinare, senza particolari formalità, il personale sanitarie che, per varie ragioni, non sia stato ancora sottoposto all’inoculazione.

Intanto il quotidiano della Costa Azzurra, Nice Matin, ha parlato con la specialista in malattie infettive dell'Ospedale universitario di Nizza, Véronique Mondain, sulla situazione relativa al blocco del vaccino AstraZeneca.

"Dobbiamo considerare il provvedimento rassicurante – ha detto – ed è necessario sapere che i vaccini sono iper monitorati in termini di sicurezza. E al minimo allarme, c'è una decisione da prendere. Non dimentichiamo che sono una trentina i casi di problemi cardiovascolari su 5 milioni di vaccinati. E nessun caso in Francia su più di 200.000 vaccinazioni”.

“La vigilanza sui possibili effetti collaterali – prosegue Véronique Mondain al quotidiano nizzardo - è essenziale ma la popolazione non deve dirlo in modo schiacciante poiché è così, aspetto un ulteriore senno di poi. La vaccinazione rimane l'unica soluzione al virus, oltre al rispetto delle normative previste”.

Sempre dalla Còte il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, è stato ospite di CNews, reagendo alla sospensione per 24 ore del vaccino Astrazenaca: “Ricordo – ha detto il primo cittadino – lo stop non significa averlo rinnegato, ma una decisione precauzionale. Questo non deve mettere in discussione il desiderio dei francesi di farsi vaccinare perché solo attraverso il vaccino e lo screening fermeremo l'epidemia di Covid-19". Il sindaco di Nizza ha anche ribadito la sua volontà di autorizzare rapidamente il vaccino russo Sputnik V in Francia.

Estrosi, dopo tre weekend di lock down, ha infine confermato che la decisione per il prossimo fine settimane è ancora in sospeso. Secondo Estrosi i primi due fine settimana sono stati efficaci, mentre il terzo superfluo: “Nei primi due il tasso di incidenza è stato abbassato a 400. La decisione sull’eventuale ‘confinamento’ del prossimo weekend sarà presa giovedì”.