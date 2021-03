Monaco: durante il weekend controlli intensificati da parte delle forze dell’ordine all’uscita autostradale (Foto)

Controlli serrati e coda all’entrata dell’autostrada di Monaco Roquebrune Cap Martin. Ad ogni vettura viene intimata la sosta per effettuare le opportune verifiche agli automobilisti, ai quali viene richiesto il permesso di spostamento e certificazione. Gli agenti si rivolgono ad ogni automobilista in cerca dell’eventuale trasgressore, il quale subirà naturalmente il provvedimento delle forze dell’ordine.

Un giorno fa i dati all’interno del Principato riportavano 2.107 persone colpite dal virus, 1.912 guarigioni e 27 decessi. La sicurezza dunque è un obbligo in un territorio non vastissimo e frequentato per motivi di lavoro da moltissimi fontanieri stranieri tra cui tanti italiani.