Da oggi la Liguria è in arancione: i francesi si stanno informando in che modo poter oltrepassare il confine

Da oggi al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile la Liguria è in zona arancione, con una serie di disposizioni da seguire e, ovviamente, anche dalla vicina Francia, in molti residenti transalpini si stanno informando, attraverso le fonti di stampa locali, per capire come potersi muovere all’occorrenza verso il nostro paese.

Ricordiamo che, per noi italiani, sono vietati gli spostamenti fuori Regione e fuori dal Comune (tranne che per comprovate esigenze lavorative, necessità, motivi di salute) e permane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Sono invece consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune dalle 5 alle 22 e quelli dai piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti) in un raggio di 30 chilometri (ma senza poter raggiungere i comuni capoluogo).

Sono previste visite verso una sola abitazione privata all'interno del territorio comunale, una volta al giorno, tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone oltre ai minori di 14 anni o persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Sono chiusi bar e ristoranti, ma è consentito l’asporto (fino alle 22 per i ristoranti, fino alle 18 per i bar e gli esercizi senza cucina) e consegne a domicilio (senza restrizioni). I centri commerciali sono chiusi nei festivi e prefestivi (tranne negozi di alimentari, supermercati, farmaci, parafarmacie, tabacchi, edicole che si trovano al loro interno). Sono infine aperti: negozi e attività commerciali, centri commerciali nei giorni feriali, scuole (in presenza: materne, elementari, medie; in DaD al 100% le superiori). Chiusi musei e mostre.

Dalla Francia sono interessati anche alla situazione nelle zone rosse, ovvero quelle con il codice di massima emergenza, come ad esempio il Piemonte. Molti transalpini vengono informati sugli obblighi al confine, come quello di indossare la mascherina ma, soprattutto, se e come sia possibile entrare in Italia.

Per soggiorni superiori a 120 ore sul territorio italiano è necessario presentare un test molecolare negativo o uno antigenico fatto nelle 48 ore precedenti. I viaggiatori francesi che entrano in Italia sono esentati dai test secondo queste eccezioni:

- permanenza non superiore a 120 ore per comprovate esigenze lavorative, sanitarie o di assoluta emergenza

- transito, con mezzi privati, sul territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore

- personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio della qualifica sanitaria professionale

- lavoratori frontalieri che entrano ed escono dal territorio nazionale per comprovate ragioni di lavoro e per il successivo rientro al proprio domicilio, alloggio o soggiorno

- personale di aziende ed enti con sede legale o secondaria in Italia per viaggi all'estero per comprovate esigenze di lavoro non superiori a 120 ore

- funzionari e agenti, qualunque sia la loro denominazione, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e di polizia dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni

- gli alunni e gli studenti che seguono un programma di studio in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza, alloggio o soggiorno, in cui ritornano ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

- equipaggio del mezzo di trasporto.