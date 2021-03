Sicurezza di edifici e territorio: Bajardo chiede finanziamento da 300 mila euro per l’abbattimento di un palazzo pericolante

C’è anche il piccolo Comune di Bajardo, 342 abitanti sulle alture di Sanremo, in lizza per i contributi ministeriali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

L’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Laura ha presentato richiesta per un contributo da 300 mila euro, finanziamento che servirà per l’abbattimento di un palazzo disabitato da oltre 20 anni e che, date le sue condizioni a dir poco fatiscenti, rischia di essere un pericolo per l’incolumità pubblica.

“Il contributo ci servirà per risolvere l’annoso problema del palazzaccio al centro del paese - commenta ai nostri microfoni il sindaco Laura - è pericolante e ci sono alcune ordinanze inevase dai miei predecessori e sotto ci sono case a rischio. L’obiettivo è buttarlo giù e riqualificare la zona”.

Al suo posto l’amministrazione ha programmato la creazione di posteggi e di un belvedere. “La zona sarà risanata anche perché lì dietro c’è un centro polivalente già terminato e pronto per essere inaugurato” aggiunge il sindaco.

Il ‘palazzaccio’ in questione risale agli anni ’60 e, stando a quanto riferisce il sindaco, fin da subito avrebbe mostrato problemi strutturali. Qualche tempo fa ne furono demoliti due piani, ma la cosa non ha aiutato nel migliorarne la stabilità. Il Comune, quindi, ha recintato la zona per permettere il passaggio, ma l’abbattimento sarebbe una vera rivoluzione per il piccolo borgo.