Bordighera: rotonda di Sant'Ampelio, Ingenito a Pallanca "Le scelte attuate oggi risalgono anche alla sua gestione"

“Mi unisco all'invito del Consigliere Pallanca di rivedere il film ‘L'armata Brancaleone’, uno dei miei cult movies preferiti. Fortunatamente oggi non ci troviamo di fronte ad ‘infedeli’ ed il mio spirito, ‘pronto ad immolarsi’, dovrà attendere!”

Sono le parole del Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, in risposta al Consigliere di opposizione ed ex Sindaco Giacomo Pallanca. “Ricordo tuttavia – prosegue Ingenito - che la regia delle scelte attuate in questi giorni dalla nostra Amministrazione è stata scritta proprio dall'ex Sindaco Pallanca con l'appendice contrattuale del 28 marzo 2017, cui dobbiamo attenerci”.

“Resta inteso – termina il Sindaco - che continueremo a lavorare per il miglior finale possibile; se il Consigliere Pallanca ha buoni consigli lo ascolteremo volentieri”.