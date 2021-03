Incidente stradale, questa mattina alle 6 in corso Marconi a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione uno scooter si è schiantato contro auto per cause ancora in via d’accertamernto.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza di Ospedaletti Emergenza e i Carabinieri. A bordo del mezzo a due ruote un uomo di circa 30 anni, che ha riportato traumi e ferite in diverse parti del corpo.

E’ stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità.