Ventimiglia-Imperia Est, Riolfo: Autostrade dei Fiori ha riferito che per Pasqua i cantieri saranno ridotti a uno, tavolo Regione-Mit per gratuità pedaggi

“Cantieri infiniti in Liguria. Per il tratto dell’A10 tra Ventimiglia e Imperia Est il concessionario Autostrade dei Fiori ha riferito di avere previsto dal prossimo aprile una riduzione a tre scambi di careggiata, rispetto ai cinque attuali, e la presenza per il periodo delle vacanze di Pasqua di un solo cantiere, ritenuto inamovibile".

E’ quanto ha spiegato oggi in consiglio regionale l’assessore competente, Giacomo Giampedrone, che ha risposto all'interrogazione del Consigliere della Lega, la ventimigliese Mabel Riolfo sui forti disagi della circolazione autostradale nel Ponente ligure. Inoltre, Regione Liguria.

L'Assessore, accogliendo la richiesta del Consigliere di maggioranza contenuta nell’interrogazione, ha prontamente chiesto un tavolo tecnico con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti per ottenere la gratuità del pedaggio nella tratta Ventimiglia-Imperia Est.