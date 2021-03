'Pet-Stop', un parcheggio gratuito per le emergenze veterinarie richiesto da 'Imperia al Centro'

Edoardo Verda e Guido Abbo del gruppo consigliare ‘Imperia al Centro’ hanno inviato una mozione sulla Sosta Emergenziale Veterinaria per individuare uno spazio di sosta auto da riservare in prossimità delle cinque strutture cittadine tra studi, ambulatori e cliniche veterinarie, destinato alle vetture dei cittadini che si recano in questi ambulatori per il tempo strettamente necessario per l’accettazione o l’uscita dei pazienti, e comunque per un lasso temporale non superiore ai 30 minuti con esposizione del disco orario, proprio per garantire una rotazione tra gli utenti.



Un’interrogazione scaturita dal fatto che i cittadini fruitori di prestazioni sanitarie incontrano numerose difficoltà per mancanza di spazi liberi nelle adiacenze dei centri veterinari, con le comprensibili conseguenze legate a: sofferenze, ritardi negli interventi e rischi per gli animali da soccorrere o curare, con distanze da dover coprire (specie nei casi di urgenza) per raggiungere il luogo di assistenza.



