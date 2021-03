Localizzazione sotto una valanga con l'Artva: domenica scorsa giornata con il Soccorso Alpino a Monesi (Foto)

Come ci si muove in sicurezza sulla neve? Come si utilizza l’Artva, cioè lo strumento che permette di localizzare una persona sotto una valanga? Sono le domande a cui hanno risposto i tecnici del Soccorso Alpino Liguria domenica nel corso di una escursione (ovviamente sulla neve) nella zona di Monesi. E’ stata una giornata divulgativa/addestrativa sul tema dell’autosoccorso che diventa fondamentale in certi frangenti nella stagione fredda.

All’iniziativa hanno preso parte una ventina di persone, tutti appassionati di montagna, ma anche desiderosi di avere nozioni certe sulla sicurezza durante le escursioni invernali. Tra i consigli ribaditi dai tecnici: informarsi sempre il meteo, utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza (Artva, pala, sonda e ramponi da ghiaccio), segnalare a parenti ed amici dove si ha intenzione di andare, conoscere il territorio valutando anche le condizioni della neve, affrontare escursioni alla propria portata con abbigliamento adatto.