71° Festival di Sanremo: polemica per la mancata consegna dei premi della critica sul palco “Triste riceverlo in una scatola nel backstage”

La finalissima del 71° Festival di Sanremo porta con sé una scia di polemiche per la mancata consegna sul palco dei premi della critica 'Mia Martini' e della sala stampa 'Lucio Dalla'.

Lo hanno sottolineato con forza sia Willie Peyote che Colapesce e Dimartino questa mattina in conferenza stampa.

“Sono onorato per il premio, non me l’aspettavo - ha commentato questa mattina Willie Peyote, vincitore del Premio della Critica 'Mia Martini' - è stato un po’ triste che il premio me lo desse la stage manager come se avessi fatto la spesa. Triste non per noi, ma per il premio e per il nome che porta”.

“Siamo contenti del supporto che ci ha dato forza, ci ha fatto molto piacere ricevere un premio legato a Lucio Dalla che è uno dei nostri cantautori preferiti - hanno aggiunto Colapesce e Dimartino, vincitori del premio della sala stampa 'Lucio Dalla' - è stato molto brutto ricevere il premio in una scatola anche perché pensiamo che sia importante”.