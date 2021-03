Termina il Festival 2021: il bilancio del Sindaco Alberto Biancheri al termine della kermesse canora (Video)

“E’ stato un Festival davvero difficile nella sua gestione. E’ stato fatto un lavoro straordinario da parte del direttore artistico e della Rai ma anche della città di Sanremo e di tutte le persone che hanno lavorato in queste settimane, affinchè tutto si svolgesse in piena sicurezza”.

Lo ha detto il Sindaco Alberto Biancheri, questa mattina al termine dell’ultima conferenza stampa di Amadeus e della Rai, che ha messo la parola fine (Domenica In a parte) alla settimana festivaliera. “Un protocollo che ha funzionato – prosegue - e che mi auguro possa diventare un modello. Un Festival non semplice, soprattutto per i due conduttori, senza pubblico. Ma lo è stato anche per la città, che si trova come tutto il paese in un momento di grave difficoltà. E noi ci auguriamo che questo Festival possa fungere da ‘ripartenza’, fatta in sicurezza ma in modo che qualcosa si muova, perché la situazione è davvero dura. Non dimentichiamo il grido d’aiuto della città, ma voglio ringraziare davvero tutti quelli che hanno lavorato, vigilato e collaborato attorno alla kermesse canora. L’augurio è che ci possa vedere il prossimo anno in un Festival diverso ma che soprattutto possa proporre quelle collaterali e altre cose create in questi ultimi anni”.

Il mirino è ora puntato su ‘Sanremo Estate’ e sulla convenzione, anche se ovviamente ci sono anche tanti altri problemi: “Noi cercheremo di capire cosa farà la Regione, per andare incontro alle attività che hanno subito gravi danni mentre, per ora, non abbiamo parlato della convenzione. Questa notte abbiamo parlato di altre questioni con la Rai. Siamo venuti a conoscenza delle decisioni di Amadeus di non proposti per la terza volta e, comunque, la convenzione sarà un punto determinante ma, parlarne oggi mi sembra un po’ prematuro”.

Vuole dire qualcosa in relazione al duro attacco del Vescovo alla Rai e, soprattutto ad Achille Lauro e Fiorello? “Al momento non mi sento di dire nulla e, anche se non sono stato così attento, mi è sfuggito il motivo per cui Mons. Suetta abbia attaccato la Rai e Achille Lauro. Nelle prossime ore cercherò di capirlo e analizzarlo”.