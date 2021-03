Sanremo: incuria gradinate pista atletica di Pian di Poma, la segnalazione con foto di un lettore

“Buonasera Direttore, le scrivo e le invio le relative foto in merito alla situazione delle gradinate della pista dell'atletica di Pian di Poma. Una situazione di degrado e sporcizia che dura da tempo.

Dalle foto scattate poco fa, domenica 7 marzo, potrà vedere bottiglie rotte, sporcizia in genere, lattine, tubetti di maionese, vestiti e quant'altro. Tenga conto che in settimana gli spalti ospitano parecchi genitori di bimbi e ragazzi che fanno atletica o rugby, ci sono bambini che ci vanno in bici, persone che camminano o parecchi proprietari di cani che dato che è un posto tranquillo giocano con i loro 4zampe... Fino a poco tempo fa c'era un cestino della spazzatura... stracolmo... ma adesso è sparito...

Non so a chi spetti la pulizia, se al comune o alla società che gestisce la pista... ma un operatore ecologico un'oretta alla settimana potrebbe esservi dedicato…

Marco”.