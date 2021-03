La Nuova Miss per Sanremo 2020 è Alessia Martiniello, la Fascia Lady alla bellissima Valentina Canino

Giovedì 4 marzo, nell’ambito della settimana del Festival, come da tradizione, anche quest’anno, seppur limitato dalla normativa anti-Covid di cui sono state rispettate tutte le direttive compreso il tampone, è andato in onda lo spettacolo televisivo “Una Miss per Sanremo”, in assenza totale di pubblico, presso lo studio della Globe TV Channel nel “Grand Hotel des Anglais” a Sanremo.



Spiegano gli organizzatori: "La diciannovenne Alessia Martiniello studentessa universitaria di Ponzacco (Pisa), con l’hobby della recitazione, è stata proclamata mediante giudizio insindacabile della giuria “Una Miss per Sanremo 2021”, mentre la corona di Lady è andata a Valentina Canino (42 anni di Palmi), fisioterapista e mamma di una bambina. Hanno inoltre partecipato (in ordine di apparizione) Valentina Damiani (28 anni), Giorgia Demilito (16 anni), Aurora Franceschini (17 anni), Rebecca Nionelli (16 anni), Maria Chiara Gallo (18 anni), Annagrace Albanese, Amalia Togni (19 anni), Susanna Catellani (23 anni), Giulia Melis, Amelia Forte, Fernanda Rupi, Angela Santoro ( in arte Deva Angelis), Sara Mayda, Paola Lippi e Renata Seliukaite. I colori della Liguria erano rappresentati in tutte due le categorie dalle ragazze e lady del “Gruppo 29 Luglio” che riunisce gratuitamente dal 2018, sotto la guida di Ivano Anfosso, le appassionate di foto, moda, sfilate e concorsi. La trasmissione, proseguendo una tradizione, vuole essere soprattutto una testimonial contro la violenza sulle donne, da cui il colore rosso degli abiti indossati da tutte le partecipanti che ogni anno, tranne questo per evidenti regole sanitarie, si esibiscono anche in uno spettacolo di denuncia e che per questo elevato significato morale è stato patrocinato dal Centro Antiviolenza del comune di Sanremo; a ribadire l’importanza del tema, anche quest’anno è stata individuata nella concorrente Susanna Catellani di San Biagio della Cima, studentessa universitaria, imprenditrice e consigliere del paese dell’entroterra ligure, la “testimonial contro la violenza sulle donne” affinchè possa portare, a nome del patron Massimo Maria Civale e di “Una Miss per Sanremo 2021” questo importante messaggio.



All’evento e sempre collegata al tema fondamentale della trasmissione era presente anche l’attrice e modella americana Rebecca Lynn Guetere che con il proprio fascino ha presentato il calendario “Rinascita 2021” realizzato per combattere la piaga della violenza sulle donne da Rebecca e da Sarajo Mariotti con la collaborazione dell’assessore alle politiche sociali di Pisa Gianna Gambaccini. Durante la trasmissione si sono esibiti per i telespettatori il cantante Mark Cucchelli, la soubrette, ballerina e attrice di teatro e di cinema e cantante Marcia Sedoc che ci ha riportato con la sua canzone, rivisitata in chiave moderna, ai tempi in cui con Renzo Arbore partecipava alla trasmissione “Indietro tutta” dove ben presto divenne la figura emergente delle ragazze “Cacao Meravigliao” e l’esplosiva, divertente e coinvolgente ballerina Valentina Damiani che con i suoi balli e interpretazioni fonde in un unico spettacolo la danza e la scenografia di personaggi noti, reinterpretando in questo caso il monello Gianburrasca. L’evento, realizzato e diretto dal regista Massimo Maria Civale e prodotto dalla Emmei Promotion di Dino Civale è stato condotto con professionalità e “verve” dal dottor Vincenzo Martire di Manduria coadiuvato da Ilenia De Sena, sotto l’abile coreografia di Sarajo Mariotti . Lo spettacolo televisivo, immortalato dagli scatti dei fotografi ufficiali Elisabetta Musante, Manfredo Scacciotti, Mauro Frassinetti e Ivano Anfosso e dall’operatore di ripresa Rino Mazzariello con la collaborazione di Giuseppe Romanelli è stato seguito in diretta oltre che sulla pagina Facebook anche su Rete Italia e verrà trasmesso dal canale televisivo Telemoda e riproposto da Sky.



Tra i vari sponsor, tra cui Euroxoro e Deep My Stery non poteva mancare, confermando la propria assidua presenza agli eventi storici, culturali e di spettacolo del ponente ligure e della riviera dei fiori Ramon Bruno di “Pasta Fresca Morena” di Ventimiglia la cui fascia è andata alla pugliese Renata Nionelli".