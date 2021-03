71° Festival di Sanremo: Fulminacci e il tweet di Jovanotti “È stato bellissimo, gli avevo chiesto scusa in anticipo per la cover e invece è andata bene”

Fulminacci è tra le nuove realtà più interessanti del panorama musicale italiana e del 71° Festival di Sanremo.



L’autore di ‘Santa Marinella’ è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa dopo la serata delle cover che lo ha visto portare all’Ariston ‘Penso positivo’ di Jovanotti. E proprio Lorenzo in giornata ha pubblicato un tweet per lui, cosa che non ha mancato di generare grande emozione al giovane cantautore: “Il tweet di Jovanotti è stato bellissimo, gli avevo chiesto scusa in anticipo per la cover e invece è andata bene”.

La sua esibizione di ieri sera con Roi Paci e Valerio Lundini è stata, però, minata da alcuni evidenti problemi di regia che hanno ‘staccato’ proprio mentre l’autore e i suoi ospiti stavano eseguendo il balletto finale. Circostanza che non è sfuggita a Fulminacci: “Ci sono stati evidenti problemi, me ne sono accorto. Ma vanno messi in conto”.

E poi, sulla sua prima partecipazione al Festival: “Mi sto divertendo tantissimo, l’ennesima nuova emozione. Sono un grande fan del Festival ed ero felicissimo quando mi hanno detto che ero stato preso”.