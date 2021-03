71° Festival di Sanremo: Fasma “Da un anno non salivo su un palco, volevo creare un’intimità che mi mancava”

Fasma è tra i big del 71° Festival di Sanremo reduci dalla precedenza esperienza tra le nuove proposte. Con “Parlami” porta la sua energica ballad sul palco più famoso d’Italia in un’edizione dal grande valore anche sociale oltre che artistico.

“Dopo un anno che non salivo sopra un palco in quel momento volevo creare un’intimità che mi mancava” ha commentato Fasma dopo le sue prime due esibizioni.

E poi, in merito ai problemi tecnici che ieri sera lo hanno costretto a interrompere e riprendere l’esibizione ha aggiunto: “È il bello della diretta, a Sanremo tra i big ci sono dei livelli di professionismo da rispettare. Un palco calcato da artisti di altissimo rango. Dovevo continuare a cantare e in quel momento ho pensato che fuori la voce si sentisse”.