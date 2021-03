Le vignette premiate della seconda edizione del Sanremo Comic Festival

Promossa dal gruppo editoriale Morenews insieme a Edizioni Zem di Vallecrosia (IM) con il coordinamento del cartoonist Tiziano Riverso, la manifestazione ha registrato 72 autori con la presentazione di 168 opere.

Sono stati largamente superati i numeri della prima edizione e il “Sanremo Comics Festival” si è così confermato come uno degli appuntamenti più interessanti ed attesi fra gli eventi collaterali legati al Festival della canzone.

Alla cerimonia di premiazione, hanno partecipato insieme agli autori ed alla giuria anche diversi importanti ospiti come l’attore Luigi Maio, il chitarrista Paolo Bonfanti, la direzione del Museo del fumetto di Milano, l’amministrazione comunale di Reggio Calabria rappresentata dall’Assessore con delega alla Cultura, Turismo, Legalità, Istruzione, Università, Rosanna Scopelliti e l’amministrazione comunale di Sanremo con l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi.

Il tema di questa edizione “Festival di Sanremo: 71 anni di polemiche e melodie” è stata l’occasione per celebrare una manifestazione che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese, offrendo un'immagine divertente, attraverso disegni che invitano a sorridere, ricordando episodi simpatici, personaggi famosi e melodie popolari.

L’evoluzione della situazione sanitaria non ha consentito di organizzare la premiazione del contest di presenza a Sanremo e neppure l’esposizione delle migliori opere presentate.

Per questo motivo la cerimonia di premiazione di "presenza" è stata spostata in estate sempre a Sanremo con la speranza che la situazione sanitaria consenta sia una premiazione dei vincitori “di presenza” e non a distanza e la realizzazione della mostra con i disegni presentati dagli autori. La Giuria è stata composta da: Giorgio Serra ‘Matitaccia’ – disegnatore umorista (presidente), Fabio Bozzetto - vfx artist e videomaker, Donatella Lavizzari – architetto, grafica, illustratrice, art director, Elisabetta Marcianò – curatrice di eventi e corrispondente del quotidiano ‘Il Tempo Stretto’, Diego Lupano grafico, art director e organizzatore eventi, Claudio Porchia, giornalista e scrittore, Guido Silvestri Silver – disegnatore fumettista, papà di Lupo Alberto e Diego Zucchi – disegnatore e animatore

Questa la classifica finale del contest

1. Martellini Marco

2. Sergio Tessarolo

3. Margherita Allegri

4. Virginia Cabras

5. Filippo Frago pari merito con Stefano Chiodaroli

7. Franco Donarelli

8. Alex Di Viesti

9. Giuseppe Afeltra

10. Fabio Vettori

11. Francesco Mostallino

12. Marco Fusi

13. Giorgio Giannone

14. Luca Ricciarelli

15. Gianni Fioretti

16. Paolo Marengo

17. Antonia Carnasale

Questo l’elenco degli autori che hanno ottenuto una menzione speciale: Bruno Olivieri, Elena Ospina, Alessio Atrei, Arcangelo Carrera, Francesco Pugliese, Maurizio Anfosso, Paolo Peruzzo, Pierpaolo Perazzolli e Terry Prada



Questo l'elenco completo dei partecipanti al contest:

1. Afeltra Giuseppe

2. Airaghi Mario

3. Allegri Margherita

4. Anfosso Maurizio

5. Arzuffi Stefano

6. Atrei Alessio

7. Beduschi Giovanni

8. Bevilacqua Michele

9. Biondi Enrico

10. Bochicchio Mario

11. Bucci Nicola

12. Buffa Fabio

13. Cabras Virginia

14. Campedelli Emiliano

15. Careghi Athos

16. Carena Marco

17. Carnasale Antonia

18. Carrera Arcangelo

19. Chiodaroli Stefano

20. Ciro Antonio

21. Colucci Michele

22. Crespi Marco

23. Di Pasca Giuseppe

24. Di Stefano Vladimiro

25. Di Viesti Alessandra in arte Alex Di Viesti

26. Donarelli Franco

27. Durando Christian

28. Fedele Marina

29. Ferrando Lucia

30. Fioretti Gianni

31. Folla Fabio

32. Frango Filippo

33. Fusi Marco

34. Giannone Giorgio

35. Giunta Giorgio Gino

36. Isca Emilio

37. Leotta Alfio

38. Lepore Lucia

39. Loddo Domenico

40. Longo Agostino

41. Lupini Armando

42. Marengo Paolo

43. Martellini Laura

44. Martellini Marco

45. Masieri Lorenzo

46. Morawski Nicola

47. Mostallino Francesco

48. Olivieri Bruno

49. Ospina Elena

50. Paparelli Danilo

51. Perazzolli Pierpaolo

52. Peruzzo Paolo

53. Porro Viviana

54. Prada Terry

55. Pugliese Francesco

56. Ricciarelli Luca

57. Rossi Franco

58. Sacchi Oscar

59. Sacco Davide

60. Santagostino Nicoletta (Nicocomix) nuovo

61. Savoldelli Stefano

62. Soria Gianni

63. Sorrentino Marco

64. Sterpone Carlo

65. Striglia Massimo

66. Surace Natale

67. Tessarolo Sergio

68. Tosti Paola

69. Uber Gianfranco

70. Vanessi Pietro

71. Verduchi Fabrizio

72. Vettori Fabio