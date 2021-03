Sanremo: addio a Luciano Natta, storico manager dei Casinò italiani

"Il mondo dei casinò perde il più grande dei manager - commenta Roberto Spina storico ex segretario dell'Ugl terziario a Sanremo - con lui ci siamo confrontati per tanti anni. Persona capace, educata e dotato di una lungimiranza senza pari. Aveva previsto la crisi dalle case da gioco terrestri in largo anticipo cercando in tutti i modi di cambiare passo per salvare le nostre case da gioco. Perdiamo una grande figura".