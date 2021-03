A Vallecrosia apre in via Roma un nuovo Conad Superstore con una offerta di servizi ancora più ricca

Finalmente l’attesa è finita. Senza clamore, viste le attuali restrizioni in essere, ha aperto stamattina al pubblico un nuovo Conad Superstore in via Roma 107, a Vallecrosia, con un ventaglio ricco di novità e promozioni su molteplici prodotti.<s> </s>

Il nuovo negozio prende il posto del precedente Conad Superstore, situato sempre nella stessa via, per offrire a clienti e cittadini un’esperienza d’acquisto ancora più completa, grazie ad un nuovo edificio più ampio, moderno e sostenibile e ai nuovi servizi presenti all’interno del punto vendita.

Il Conad Superstore di Via Roma si presenta infatti ampliato negli spazi e nei servizi, ma anche negli assortimenti e nelle dotazioni tecnologiche, dedicando particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

Tutte le attrezzature del nuovo punto vendita sono pensate in ottica green, grazie agli impianti fotovoltaici, all’illuminazione con luci a led e ad impianti di refrigerazione di ultima generazione che consentono un notevole risparmio energetico così come una migliore conservazione degli alimenti.

Alla spesa più classica si affianca una più completa e innovativa offerta di prodotti extralimentari: tra le principali novità la nuova Parafarmacia che consentirà ai clienti di acquistare comodamente prodotti per la salute e il benessere di tutta la famiglia con l’assistenza di personale specializzato e di fruire di servizi specialistici. Disponibili tutti i farmaci senza ricetta a prezzi sempre bassi e tanta convenienza su prodotti omeopatici, naturali, cosmetici e per la cura della persona.

Ad accogliere i clienti all’ingresso del Superstore ci sarà anche il nuovo Bar Bistrot Con Sapore, un ambiente pensato per offrire la possibilità ai clienti di fermarsi per fare colazione, pausa pranzo o un aperitivo. Una proposta gastronomica assortita con tanti piatti, anche tipici e stagionali, per una pausa di qualità all’interno di un contesto moderno ed accogliente.

“Oggi riapriamo in questa nuova location il Conad Superstore di Vallecrosia, fieri di offrire ai nostri clienti un punto vendita nuovo, accogliente, ampio, pronto ad accoglierli con tanti nuovi servizi. Ad arricchire la proposta il Bar bistrot Con Sapore, aperto tutte le mattine dalle ore 7.30 e la Parafarmacia con i nostri Farmacisti pronti a dare un servizio professionale e altamente qualificato. Al Conad Superstore di Vallecrosia proponiamo un’offerta vasta in grado di soddisfare ancor meglio le esigenze dei consumatori, garantendo un servizio efficiente e moderno all’insegna della qualità e della convenienza con i prezzi più competitivi del mercato - sottolinea Alberto Pitzeri, Socio imprenditore Conad nella realtà ligure - Ci tengo a sottolineare l’importante incremento occupazionale dato da questa nuova apertura: rispetto alla squadra di via Roma 97, sede del precedente supermercato, abbiamo assunto quaranta nuove figure, per lo più giovani, investendo sulla formazione, dando loro un’importante opportunità in questo difficile periodo storico. Importanti investimenti sia a livello umano che strutturale che noi di Conad abbiamo messo in atto pur attraversando con non poche difficoltà questa emergenza sanitaria. La dimostrazione che la passione e la professionalità che quotidianamente esprimiamo nel nostro lavoro ci dà la forza per continuare ad investire sul territorio”.