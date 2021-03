71° Festival: ascolti in calo, Amadeus “Ci sono persone che non hanno da mangiare, è una guerra. Quando sei arrabbiato non guardi Sanremo come non vai a una festa”

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta è intervenuto questa mattina commentando i dati d’ascolto che vedono un Festival 2021 in calo rispetto alla precedente edizione di quasi 10 punti percentuali.

“È motivo di orgoglio aver ribattuto con forza questo appuntamento del servizio pubblico ed è quello che ci rende orgogliosi alla fine di ogni serata - ha commentato Coletta - il declino di ieri coincide perfettamente con la messa in onda delle partite su Sky”.

Amadeus ha aggiunto che “siamo un mese dopo rispetto al 2020 e le partite tolgono tra il 3 e il 5%” per poi condividere una riflessione: “Ci sono persone che non sanno se metteranno la cena in tavola, è una guerra. È una situazione anomala e tutto questo toglie forza all’evento mentre l’anno scorso c’era il massimo dell’evento. Quando sei arrabbiato non lo guardi perché hai un problema, come non vai a una festa”.