Sanremo: oggi Lucio Dalla avrebbe compiuto 78 anni, la sala stampa a lui intitolata chiede alle radio di trasmettere '4 marzo 1943'

Oggi Lucio Dalla avrebbe compiuto 78 anni. La sua data di nascita è anche il titolo di una celebre canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 1971 e che gli regalò un meritatissimo terzo posto.

Il brano, prima di essere ammesso al Festival, era stato oggetto di modifiche da parte della censura. Inizialmente il titolo della canzone era ‘Gesù Bambino’, ma fu giudicato irrispettoso. Per questo motivo il maestro Ruggero Cini lo modificò, scegliendo ‘4 marzo 1943’, data di nascita di Lucio Dalla.

Difficilmente questa data coincide con il Festival e, invece, quest’anno accade per il rinvio di un mese della kermesse canora. Per questo la sala stampa ‘Lucio Dalla’ ha pensato di omaggiare l’artista invitando tutte le radio a trasmettere oggi alle 12:15 il brano ‘4/3/1943’ per ricordarlo.

Il premio Sala Stampa ‘Lucio Dalla’, che verrà assegnato anche in questa edizione sia ad un big che ad una nuova proposta, quest’anno compirà 20 anni: un traguardo importante.