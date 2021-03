Imperia: arrestato uomo per abusi sessuali su minori, diverse le vittime

Ieri la Squadra Mobile di Imperia ha arrestato un uomo autore di abusi sessuali su minori. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Imperia dott.ssa Bonsignorio, su richiesta della locale Procura della Repubblica.



Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata presso la Questura di Imperia dal familiare di una vittima, venuto a conoscenza delle attenzioni e degli atti sessuali che l’indagato aveva compiuto nei confronti di una minore. Le successive indagini condotte dalla Squadra Mobile di Imperia e coordinate dalla P.M. dott.ssa Francesca Buganè Pedretti, hanno fatto emergere diversi altri episodi nei confronti di altre minori, in luoghi di aggregazione di giovani.



Le vittime, minorenni avrebbero subito nel tempo diversi abusi da parte dell’uomo, in particolare essendo da quest’ultimo costrette a compiere e subire atti sessuali.Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto in carcere a Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



In questo caso si è messo in moto il sistema ‘Codice Rosso’ che attiva la rete istituzionale, composta dalla Magistratura, le Forze dell’Ordine, psicologi e assistenti sociali, per consentire da un lato, di accertare i fatti e impedirne la reiterazione e, dall’altro, di assistere con il necessario supporto le vittime. “Le fasce deboli, quali donne e minori vittime di violenza, sono uno degli obiettivi principali dell’attività di tutela, prevenzione e repressione posta in essere quotidianamente dalla Polizia di Stato. Perché si realizzi appieno tale attività è tuttavia essenziale la collaborazione da parte delle vittime e la sua fiducia nelle Istituzioni, fiducia e collaborazione che in questa vicenda non sono mancate” - ricordano dalla Questura.