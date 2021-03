Dalla Costa Azzurra: altri 12 morti per Covid nelle Alpi Marittime, rianimazione piena all'85%

Altri 12 morti, martedì scorso nel dipartimento delle Alpi Marittime, nella vicina Costa Azzurra. Dall'inizio dell'epidemia, il Coronavirus ha ucciso 1.521 persone, delle quali 1.088 negli ospedali e 433 nelle case di cura.

Nuovo aumento dei ricoverati in ospedale: altri 7 dopo i 17 di lunedì scorso. Sono 378 le persone ricoverate, delle quali 118 in terapia intensiva, quattro persone in più di martedì scorso.

Il tasso di positività rimane al 10,1% in Costa Azzurra con un tasso di incidenza di 561 casi su 100mila abitanti (sui 7 giorni). Al momento vengono segnalati 104 cluster che sono sotto investigazione sanitaria mentre i letti di rianimazione sono occupati all’85,8%.

Sono infine 56.524 le persone vaccinate nel Dipartimento delle Alpi Marittime.