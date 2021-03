Il Coronavirus dal Principato di Monaco: cronache di un coprifuoco da una place du Casinò deserta (Foto)

Place du Casino semivuota è l’ennesima emblematica immagine della situazione che il mondo sta vivendo. I tavolini del famoso Cafè de Paris senza clienti, quando manca poco alle 18, trasmettono tristezza e sconforto.

Il bilancio di martedì riporta quota 1.965 casi nel Principato, 49 pazienti in ospedale e 11 in terapia intensiva. 10 guarigioni per un totale di 1.720. 132 in sorveglianza attiva e quindi seguite a casa.

In una settimana speciale come quella del Festival che da sempre ha attratto amanti della musica, della della Costa Azzurra e viaggiatori, la tappa a Montecarlo è sempre stata doverosa, quest’anno purtroppo coi Casino chiusi e con la mancanza della solita folla non viene resa giustizia nemmeno al nuovo look della celebre piazza solitamente animata fino a sera da turisti e residenti.

L’unica cosa a muoversi è la giostra coi cavalli dedicata ai più piccoli e la speranza che tutto possa tornare presto alla normalità e che un luogo magico come Montecarlo risplenda nuovamente dei sorrisi dei suoi ammiratori.