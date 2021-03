Bordighera: via ai lavori di dragaggio del porto, Ingenito “Sarà più sicuro e fruibile”

Cominciati ieri, dopo anni di attesa, i lavori di dragaggio del porto, la chiatta rimuoverà oltre 10.000 metri cubi di sabbia, a breve anche i lavori di rinforzo della diga foranea. Per rendere il porto più fruibile più sicuro e più accogliente per i turisti.



Lo annuncia attraverso i social orgogliosamente il Sindaco Vittorio Ingenito. I lavori in attività alle sue spalle dimostrano la concretezza dell’impegno dell’amministrazione. Cantieri in tutto il comune come in Piazza della Stazione e giardini Lowe. Instancabile lavoro porta avanti la progettualità annunciata ai cittadini.