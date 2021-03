71° Festival di Sanremo: la prima classifica parziale premia Annalisa, poi Noemi e Fasma

La prima serata del 71° Festival di Sanremo porta in dote anche la prima classifica parziale.

Il voto della giuria demoscopica ha visto al primo posto Annalisa con “Dieci” seguita da Noemi con “Glicine” e Fasma con “Parlami” . Poi: Francesca Michielin e Fedez “Chiamami per nome”, Francesco Renga “Quando trovo te”, Arisa “Potevi fare di più”, Måneskin “Zitti e buoni”, Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band “Il farmacista”, Colapesce e Dimartino “Musica leggerissima”, Coma_Cose “Fiamme negli occhi”, Madame “Voce”, Ghemon “Momento perfetto”, Aiello “Ora”.

Domani i voti di questa sera si sommeranno con quelli degli altri 13 big per stabilire la classifica completa in base al voto della demoscopica.