71° Festival di Sanremo: Folcast guarda alla finale delle nuove proposte “Canzone nata per me, ma spero possa servire anche ad altri”

“La tensione era tanta perché è un'occasione unica specie in questo periodo, poi sono arrivato all'Ariston e ho capito che dovevo scendere le scale e cantare il mio brano nel quale credo molto”.

Così Folcast commenta la sua 'prima' sul palco del Festival di Sanremo con la vittoria della semifinale e il pass per la finalissima dove porterà la sua “Scoprimi”.

Brano nel quale crede molto, perché nato come intimo e introspettivo ma poi portato a una platea sconfinata come quella di Sanremo: “Una canzone che ho scritto per me, ma spero possa essere interpretata anche per altri”.