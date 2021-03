71° Festival di Sanremo: Aiello dopo il debutto “Mi sono trovato a surfare su quelle incredibili onde che il palco ti sbatte in faccia”

“Quel palco è qualcosa di incredibile”. Aiello, a poche ore dalla prima esibizione al Festival di Sanremo fa autonalisi: “Sul finale ho esagerato, è diventato un urlo, ma proveniva dal cuore e tutto quello che viene dal cuore va bene”.

Non è preoccupato dalla classifica della prima serata che vede il suo brano “Ora” in coda: “L’ultima posizione potrebbe anche onorare, visti i precedenti maestosi che sono arrivati ultimi nella storia di Sanremo”.

Sente il dovere di dimostrare chi è e farsi conoscere: “Io sono una persona istintiva, carnale, di impeto, quel palco richiede lucidità - prosegue - spero di fare sempre meglio con la mia canzone, bussare ai cuori e trovare le porte spalancate. I posizionamenti sono relativi”.

Per la cover si misurerà con un brano di un gigante conterraneo Rino Gaetano “Gianna”. Racconta, poi, del duetto con Vegas Jones: “Porteremo all’Ariston the dark side of Gianna, una versione un po’ più strong. Ci divertiremo”.