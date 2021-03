Sanremo: ristoratore ferito ieri nel suo locale, confermato l'arresto per i tre aggressori in attesa del processo

Sarebbe maturata a seguito di un alterco avvenuto nel tardo pomeriggio nel locale, l’aggressione che ha visto protagonisti un uomo e i due figli, ai danni del titolare di un locale di giardini Vittorio Veneto a Sanremo.

I fatti, come anticipato ieri dal nostro giornale, hanno visto il pronto intervento dei Carabinieri della Compagnia matuziana, insieme agli agenti del Commissariato. I militari transitati di fronte al locale, hanno raccolto da un passante le prime indicazioni sull’accaduto e la descrizione dei responsabili, che erano fuggiti a bordo di un’auto subito bloccata di fronte alla vecchia stazione dopo un breve inseguimento.

Nel frattempo, la chiamata al 112 ha allertato la Polizia, che ha raccolto ulteriori elementi. La condivisione delle informazioni e l’operare in sinergia ha consentito di accertare come il titolare della pizzeria fosse stato aggredito da tre persone munite di due piedi di porco e di un coltello a serramanico, trovati e sequestrati.

L’aggressione ha causato all’uomo ferite ad una gamba giudicate guaribili in 40 giorni. I tre, tutti italiani, sono stati arrestati, in attesa di essere sottoposti al processo per direttissima.