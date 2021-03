Non si ferma all’alt della polizia e tenta di investire agente: dopo un rocambolesco inseguimento italiano arrestato

Tragedia sfiorata più volte di notte a causa del folle comportamento di un uomo, un italiano di 56 anni residente a Genova, che prima ha tentato di investire il poliziotto che gli aveva intimato l’alt alla barriera autostradale di Ventimiglia in ingresso nel territorio nazionale e poi ha percorso kilometri di autostrada in contromano per evitare di essere raggiunto. E’ successo alcuni giorni fa a Ventimiglia.

Era notte inoltrata, due pattuglie della Polizia di Frontiera, in servizio alla barriera autostradale, insieme al personale dell’Esercito, stavano eseguendo i controlli di routine. Ad un tratto la loro attenzione veniva attratta da una vettura in arrivo dalla Francia a velocità sostenuta, una 'Mercedes S' di colore scuro con targa francese.

L’uomo dopo aver prelevato lo scontrino, si apprestava a ripartire, ma un agente della Polizia di Frontiera lo ha sottoposto a controllo. Intimato l’alt, lo hanno invitato a fermarsi. Improvvisamente l’uomo, prima fingeva di fermarsi per poi accelerare bruscamente proprio in direzione del poliziotto che, solo grazie alla prontezza di riflessi e una manovra di agilità fisica, riusciva ad evitare di essere preso in pieno, effettuando un salto ed appoggiandosi con le mani sul cofano dell’auto.

A quel punto le pattuglie della Polizia di Stato si sono messi all’inseguimento del soggetto, un cittadino di circa 60 anni, che, incurante del pericolo, percorreva l’autostrada in direzione Genova a velocità folle, effettuando numerosi sorpassi a zig zag e seminando paura tra gli automobilisti, facendosi forza proprio del bolide che aveva sotto i piedi.

Nel frattempo sono stati allertati i colleghi della Polizia Stradale, per collaborare al fermo dell’uomo la cui condotta alla guida diventava sempre più rischiosa per l’incolumità degli automobilisti. Infatti, trovandosi davanti a restrizioni di carreggiata per lavori in corso, effettuava sorpassi in contromano anche di mezzi pesanti che di notte sono particolarmente numerosi.