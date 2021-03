Ultimo giorno per le prenotazioni alla vaccinazione riservata ai lavoratori frontalieri

Ultimo giorno per poter effettuare la prenotazione per la vaccinazione riservata ai lavoratori frontalieri. Entro e non oltre domani alle 12, infatti, si chiuderanno le prenotazioni. Dopodiché ai frontalieri verranno comunicate tutte le modalità, oltre a data, orario e luogo, dove poter ricevere la vaccinazione. Nei prossimi giorni, pertanto, verranno organizzate giornate ad hoc dedicate ai lavoratori italiani occupati oltre confine.

Il lavoratore frontaliero per richiedere la vaccinazione anti Covid.19 deve compilare il modulo che si trova a questo indirizzo web. Dopo averlo scaricato va sottoscritto con firma autografa (a mano), e inviato scansionato (o fotografato in tutta la sua interezza) alla mail frontalieri.vaccino@asl1.liguria.it insieme alla carta di identità.

Lo stesso modulo dovrà essere portato il giorno della vaccinazione insieme ad un documento di identità e la tessera sanitaria. Per lavoratore frontaliero si intende qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita un'attività professionale nel territorio di uno stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Tuttavia il lavoratore frontaliero che è distaccato dall'impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi, anche se in questo periodo non può tornare ogni giorno o al meno una volta alla settimana nel luogo di residenza.