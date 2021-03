Sanremo: inizia stasera il Festival, massima attenzione delle forze dell'ordine e fari puntati su Zlatan (Video)

E’ un impianto ben preciso, basati su protocolli rigidi e che devono essere rispettati. Questo in estrema sintesi l’inizio del Festival di Sanremo, che scatta questa sera dal Teatro Ariston con Amadeus, Fiorello e Zlatan Ibrahimovic che ha fatto ieri il suo ingresso nella città dei fiori, con la sua normale irruenza, confermata questa mattina dalla sua prima conferenza, dove si è ovviamente parlato di cosa farà ma anche dei suoi precedenti ormai noti con il calciatore dell’Inter Lukaku.

“Meglio giocare con me che contro di me - ha dichiarato Ibra nelle sue prime parole davanti ai giornalisti - grazie ad Amadeus che mi ha chiamato e mi ha detto che se sarò me stesso tutto andrà bene. So poco di quello che succederà, ma sono pronto”. Pietro Zampedroni, dal teatro Ariston lancia in questo modo la prima giornata festivaliera.

Attorno al teatro, intanto, si sta creando la ‘cintura’ di forze dell’ordine che devono fare in modo che non si creino assembramenti e che tutto possa svilupparsi nella massima sicurezza. Questa mattina la Polizia Municipale ha eseguito i controlli all’ingresso Ovest della città, per evitare ‘sconfinamenti’ dal distretto ventimigliese.

Nel corso della giornata è anche prevista la prima manifestazione delle partite Iva che, da piazza Colombo, chiederanno l’intervento del Governo Draghi per una riapertura totale. Al momento non è ancora chiaro cosa sarà consentito, viste le normative anti assembramento e se sarà o meno allestito un palco, anche in questo caso vietato dalle ordinanze.