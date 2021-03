Sanremo: bar e ristoranti chiusi da giovedì in pieno Festival, Di Baldassarre "Dimostrazione di incapacità politica"

“E’ l’ennesima dimostrazione di incapacità politica e di mancanza di responsabilità da parte di chi ci governa”. Sono le durissime parole che esprimono il commento a caldo del presidente di Confcommercio a Sanremo, Andrea Di Baldassarre, dopo l’annuncio del Governatore ligure, Giovanni Toti, sull’inasprimento delle normative anche nel distretto socio-sanitario sanremese, a partire da giovedì e fino al 14 marzo.

“Non ci stanno ad ascoltare – prosegue Di Baldassarre – anche perché noi abbiamo chiesto solo un po’ di rispetto e di non trattarci come ‘interruttori’. Viviamo un momento drammatico e, proprio a Sanremo abbiamo speso migliaia di euro con merce deperibile ed ora ci dicono che dobbiamo chiudere giovedì”.

Il presidente di Confcommercio ha nuovamente sottolineato che, come associazioni da un anno hanno cercato di far seguire a tutti o quasi le regole imposte dalle Istituzioni: “Ma questa è una dimostrazione di incapacità ed è offensivo nei nostri confronti, una vera e propria presa in giro per le aziende. Siamo stanchi e capiamo anche la rabbia di chi vuole dimostrare, perché la manca la coerenza. Chi di dovere deve prendersi le responsabilità e risolvere il problema”.

“E’ disarmante quanto accaduto – termina Di Baldassarre – e, in questo modo si crea debito su debito. Nella città dei fiori, nonostante tutti i problemi vissuti, si sta assaporando un momento più tranquillo almeno per la settimana festivaliera ed oggi arriva questa nuova ‘mazzata’. Non vorrei che alcune aziende decidano di rimanere comunque aperte per terminare quanto comprato, disobbedendo all’ordinanza”.