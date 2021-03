Vista la disposizione della 'Congregazione per la Dottrina della Fede', è stato celebrato nella Diocesi di Ventimiglia-Sanremo il processo penale extragiudiziale nei confronti di don Luigi Federigo Uboldi, parroco di Pietrabruna.

Al prete è stata comminata la pena della dimissione dallo stato clericale. In via cautelare è stato emesso un Decreto di divieto di esercizio del ministero. Don Luigi Federigo Uboldi ha 69 anni ed è nato a Castellanza, in provincia di Varese.