Ventimiglia, scomparsa bambina di 7 anni: avviate le ricerche in località Monte Pozzo

Sono in corso le ricerche per una bambina di 7 anni, di nazionalità italiana, che risulta essere scomparsa oggi pomeriggio intorno alle ore 18.30.

La bambina era in compagnia dei genitori con i quali era andata a fare una gita, ma per circostanze ancora da accertare si è allontanata. È successo in località Monte Pozzo, frazione Bevera a Ventimiglia.

Da quanto si apprende famiglia aveva pranzato in località Monte Pozzo e successivamente sono scesi dirigendosi verso la frazione di Bevera. Lungo uno stradone i genitori si sono accorti di aver perso di vista la piccola.

Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco congiuntamente agli uomini del Soccorso Alpino.