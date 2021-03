Camporosso: record di adesioni ieri al centro 'Falcone', centinaia di vaccinazioni fino a tarda notte (Foto)

Record di adesioni, nella giornata di ieri, per i vaccini ai lavoratori frontalieri al centro 'Falcone' di Camporosso. Grazie ad uno splendido lavoro dei volontari della Croce Azzurra, degli alpini e del personale sanitario della Asl 1, per tutta la giornata si sono avvicendati centinaia di lavoratori che, ogni giorno, valicano il confine per andare a svolgere le proprie mansioni in Francia e nel Principato di Monaco.