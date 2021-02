Secondo lui l'attentato del Bataclan fu una messa in scena: il sanremese Marcianò condannato per diffamazione aggravata

Il sanremese Rosario Marcianò è stato nuovamente condannato per quanto affermato su Valeria Solesin e la sua famiglia. Secondo Marcianò, molto conosciuto in tutta Italia come ‘complottista’ e sostenitore della tesi sulle scie chimiche, l’attentato terroristico al Bataclan del 13 novembre 2015 a Parigi sarebbe soltanto una enorme messinscena. Secondo Marcianò l’attentato sarebbe stato organizzato con attori pagati e inesistenti vittime, tra le quali anche l’italiana Valeria Solesin.

Marcianò è stato così condannato in primo grado per diffamazione dopo le tre denunce della famiglia Solesin, rappresentata dall’avvocata Elena Fiorini di Genova. Dopo quattro anni di indagini e la sentenza, Marcianò è stato condannato per diffamazione aggravata e, con il rito abbreviato, ad un anno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili riconosciuto per ciascuna in euro 20.000 e le spese legali.

Marcianò, lo ricordiamo, era stato anche denunciato per diffamazione dalla giornalista Silvia Bencivelli e, in questo caso, venne condannato in primo grado nel 2018 a otto mesi di reclusione, con sentenza poi confermata nel 2020 in appello. Ma i casi legato al ‘complottista’ sanremese non finiscono qui: dovrà rispondere alle denunce per istigazione a delinquere durante la prima ondata del Covid e il conseguente sequestro dei suoi canali social. Per questo Marcianò sarà nuovamente a processo a maggio.