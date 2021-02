Ventimiglia: cinque progetti per la nuova passerella sul Roya, Scullino "Nemmeno un euro dal Governo!"

"Dopo il fango che ha messo in ginocchio Ventimiglia non abbiamo mai smesso di lavorare per far ripartire la nostra città. Non abbiamo ancora ricevuto neanche un euro dal Governo, ci hanno promesso solo il 50% delle somme già spese in somma urgenza". Interviene in questo modo il Sindaco della città di confine, Gaetano Scullino, in relazione alla gara di progettazione per la nuova passerella sul Roya (la ex 'Squarciafichi').

"Vogliamo ricostruire la nostra passerella - prosegue - ci siamo rivolti al Presidente Toti e confidiamo in lui. Chiedo ai parlamentari della nostra zona di attivarsi per sostenerci. Ieri alle 13 è scaduto il termine di presentazione delle offerte per la gara relativa alla progettazione della Passerella sul fiume Roya".

Sulla piattaforma telematica della stazione appaltante sono pervenute, nei termini assegnati, le offerte di 5 operatori economici invitati che si sono presentati tutti nella forma di raggruppamento temporaneo professionisti (Rtp):

- Seteco Ingegneria srl (capogruppo) + altri 3 progettisti (mandanti);

- Mjw structures Ing. Majowiecki (capogruppo) + altri 4 progettisti (mandanti)

- Bollinger Grohmann (capogruppo) + altri 5 progettisti (mandanti);

- Exa Engineeting Srl (capogruppo) + altri 2 progettisti (mandanti);

- Studio Corona Srl Civil Engineering (capogruppo) + altri 4 progettisti (mandanti).

Per un totale di imprese da esaminare, da parte del Seggio di gara della CUC, di 23 progettisti. L’apertura dei plichi telematici inizierà domani, dalle 9.30. L’attività del seggio di gara riguarderà la valutazione della documentazione amministrativa prodotta dai 5 raggruppamenti ai fini della loro ammissione alla fase successiva di gara relativa alla valutazione delle offerte tecniche. La scelta definitiva dello studio di progettazione vincente avverrà entro il 5 marzo.

"Entro la fine di aprile - termina Scullino - avremo il progetto da portare in conferenza dei servizi per l'approvazione. Tanta burocrazia e zero soldi, i cittadini devono sapere in che condizioni amministriamo. Nonostante tutto non molliamo, tutta l'amministrazione è concentrata per riuscire ad iniziare i lavori entro settembre 2021. Aspettiamo risposte dal Governo per i nostri soldi!"