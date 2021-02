Sanremo fa i conti con un anno di pandemia: le riflessioni del sindaco Biancheri tra eventi, commercio, sicurezza e il futuro della città (Video)

Era il 4 marzo del 2020 quando l’amministrazione, attirando anche non poche polemiche, decise di annullare il Corso Fiorito. Troppa paura, troppi contagi al Nord, proprio il bacino di turisti che ogni anno si riversano in città per ammirare i carri. Salta la manifestazione. Un peccato, proprio dopo un 70° Festival da record. Ma non si può rischiare. Cinque giorni più tardi è cambiata la vita di tutti, è cambiata la storia.

Da quella data parte il lungo approfondimento con il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri. Alle porte del 71° Festival, dopo 12 mesi di lotta contro la pandemia che ci ha rivoluzionato l’esistenza. Eventi, commercio cittadino, ma anche sanità e sicurezza senza mai perdere di vista il futuro di una città turistica che può e deve puntare sul proprio rilancio.

L’intervista al sindaco Alberto Biancheri