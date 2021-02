Riva Ligure ottiene finanziamento da 850mila per la messa in sicurezza del Rio Pertusio

"Sarà un intervento fondamentale per il nostro comune - commenta il sindaco Giorgio Giuffra - e ci adopereremo per trovare una necessaria viabilità alternativa in quanto con l'avvio dei lavori dovremo chiudere la strada e chiaramente non possiamo bloccare né i 300 residenti che vivono in questa zona, né le nostre preziose aziende agricole e floricole. Stiamo lavorando già su alcune idee e sulla messa in sicurezza. Una soluzione potrebbe essere una bretella da via De Gasperi: un progetto nato sotto l'amministrazione Nuvoloni. Ora bisogna capire la fattibilità di questa ipotesi. Non appena avremo gli incartamenti ufficiali dal Ministero convocheremo un tavolo con le parti, i privati, per confrontarci e anche per capire se ci sia da parte loro la volontà a compartecipare alle spese, come era stato manifestato a suo tempo. Questo ennesimo finanziamento ci permetterà di appaltare un intervento sostanzioso per la difesa idrogeologica del territorio. Un risultato che ci ricorda come la programmazione alla lunga sia la strada vincente".