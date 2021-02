Sanremo: la rabbia del consiglio comunale contro i dirigenti che disertano le sedute, Il Grande “Avevo dato un indirizzo chiaro, così non è corretto” (Video)

“Con la presente si invitano i dirigenti in indirizzo a volere presenziare alle sedute del consiglio comunale in videoconferenza, come evidenziato dalla conferenza dei capigruppo e dal presidente del consiglio comunale con nota in data 18 gennaio, in particolare nel caso in cui vengano trattate pratiche e/o tematiche di propria competenza al fine di supportare l’amministrazione comunale”.



È il testo della mail che qualche settimana fa tutti i dirigenti di Palazzo Bellevue hanno ricevuto come invito a partecipare ai consigli comunali. La loro presenza è stata più volte richiesta sia dall’opposizione che dalla maggioranza, ma spesso tutto tace e in consiglio nemmeno l’ombra soprattutto e nello specifico di un dirigente che mai si è visto in assise nonostante le convocazioni.

La questione è tornata d’attualità proprio durante l’ultima seduta quando, per l’ennesima volta, il dirigente in questione non si è fatto vedere, nonostante avesse ricevuto l’invito e il link per il collegamento alla videoconferenza come tutti i componenti del consiglio. Evidente il malcontento del consiglio, come è emerso durante la seduta e come il presidente Alessandro Il Grande ribadisce ai nostri microfoni: “Avevo avuto un indirizzo molto chiaro dalla conferenza dei capigruppo che i dirigenti, soprattutto quello che hanno pratiche all’ordine del giorno, siano presenti alle sedute del consiglio. Ci son dirigenti che, anche se non hanno pratiche in discussione, si collegano. Ce ne sono altri che disattendono l’indirizzo e penso che non sia corretto nei confronti del consiglio. La presenza del dirigente è importante perché se nascono discussioni e c’è bisogno di chiarimenti chi meglio di loro può chiarire all’interno dell’assise?”.

Durante la seduta non sono mancate anche le pesanti critiche da parte dei consiglieri comunali Umberto Bellini e Andrea Artioli, particolarmente indispettiti per l’assenza del dirigente.